Bakan Koca koronavirüste son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Ağustos "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre; 1183 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 15 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 873'e, toplam vaka sayısı ise 243 bin 180'e yükseldi.

Tedavisi tamamlanan 1185 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı ise 226 bin 155'e yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, ağır hasta sayısı 617, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2 oldu.

Bakan Koca 5 ile dikkat çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda %32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa." ifadelerini kullandı.