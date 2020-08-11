Bakan Koca koronavirüste son bilançoyu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 15 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 873'e yükseldi. 1183 yeni vakanın tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı da 243 bin 180 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Ağustos "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre; 1183 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 15 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 873'e, toplam vaka sayısı ise 243 bin 180'e yükseldi.
Tedavisi tamamlanan 1185 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı ise 226 bin 155'e yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, ağır hasta sayısı 617, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2 oldu.
Bakan Koca 5 ile dikkat çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda %32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa." ifadelerini kullandı.