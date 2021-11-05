Bakan Koca koronavirüs verilerini paylaşıp uyardı! 'Aşılanma ertelemeye gelmez'

5 Kasım 2021 Cuma gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

198 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 361 bin 422 test yapılırken, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi. 198 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 32 bin 201 hasta da iyileşti.

'Aşı ertelemeye gelmez'

Koronavirüs verilerini twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı ertelemeye gelmez." uyarısı yaptı.

"Riske karşı ideal sonuç Tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez."