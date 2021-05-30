  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Comolli'ni Fransa'da da çakıldı
Trabzonspor'da Süper Lig'e damga vuran Sörloth için flaş gelişmesi!
Fenerbahçe'den 'Cengiz Ünder' hamlesi!
Irak, Filistinlilere vatandaşlık veriyor
Sağlık Bakan Koca: Kolları sıvıyoruz
Sağlık

Bakan Koca: Kolları sıvıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 23:03:00 -
Bakan Koca: Kolları sıvıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında, Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotuna bir kez daha yer verdi. Bakan Koca'nın "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştığı kamu spotunda şu ifadeler kullanıldı:

"İşleri tekrar yoluna koymak için kolları sıvıyoruz. Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kovid-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eda

Sayin bakanim pazartesiyle ilgili henüz hicbir aciklama yapilmadi?
  • Yanıtla

Sera

Aşı hayat kurtarır, aşı karşıtlığı yapan ünlü isimler yargılanmalı vatana ihanetten...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay