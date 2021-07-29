Bakan Koca iyi haberi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mavi kategoriye geçen illeri sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aydın'ın kararı Mavi. En az 1 doz aşılanma oranı %75'in üzerine çıktı. Eskişehir’in kararı Mavi. En az 1 doz aşılanma oranı %75’in üzerine çıktı." duyurusunda bulundu.
"Aksaray risk düzeyini düşürdü"
Bakan Koca, ''Aksaray, risk düzeyini düşürdü. Çok yüksek riskli, yani haritamızda Kırmızıyla gösterilen iller grubunda olan Aksaray, aşılanma oranının %55’in üzerine çıkmasıyla artık Turuncu, bir alt risk grubunda. Maviye geçiş bir karara, bir de hıza bağlı.'' ifadelerini kullandı.