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Sağlık Bakan Koca iyi haberi verdi
Sağlık

Bakan Koca iyi haberi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mavi kategoriye geçen illeri sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 05:17:00 -
Bakan Koca iyi haberi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aydın'ın kararı Mavi. En az 1 doz aşılanma oranı %75'in üzerine çıktı. Eskişehir’in kararı Mavi. En az 1 doz aşılanma oranı %75’in üzerine çıktı." duyurusunda bulundu.

"Aksaray risk düzeyini düşürdü"

Bakan Koca, ''Aksaray, risk düzeyini düşürdü. Çok yüksek riskli, yani haritamızda Kırmızıyla gösterilen iller grubunda olan Aksaray, aşılanma oranının %55’in üzerine çıkmasıyla artık Turuncu, bir alt risk grubunda. Maviye geçiş bir karara, bir de hıza bağlı.'' ifadelerini kullandı.

 

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