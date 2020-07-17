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Aktüel

Bakan Koca, havuz ve plajlardaki "damlacık" tehlikesine karşı uyardı:

"Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar"

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:42:44 -
Bakan Koca, havuz ve plajlardaki "damlacık" tehlikesine karşı uyardı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün damlacıklarla bulaştığını belirterek, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan, havuz ve plajlardaki damlacık olayına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koronavirüsün damlacıklarla bulaştığını vurgulayan Koca, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar." ifadelerine yer verdi.

Koca, tatil planları sloganının ise "Kum gibi kalabalıktan uzakta" olması gerektiğine işaret etti.

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