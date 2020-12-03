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Gündem Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı
Gündem

Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Aralık Perşembe gününe ait günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:41:00 - 2020-12-03 19:51:00
Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlara göre bugün Türkiye'de 187 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 3 Aralık Salı günü 187 bin 518 test yapılırken 32 bin 381 vaka ve 6 bin 511 hasta tespit edildi. Öte yandan son 24 saatte ağır hasta sayısı 6 bin 511 olurken 4 bin 190 hasta da iyileşti. 

Bakan Koca: Mücadele evde kalarak mümkün

Artan vaka sayıları kapsamında uyarılarına devam eden Bakan Koca, şunları söyledi:

"Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün."

 

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