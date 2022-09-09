Bakan Koca duyurmuştu! Uzman doktorların maaşı 85 bin TL olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir aydır, mali haklarda yaptıkları iyileştirmeyi sosyal medya hesabından duyurmaktadır. Bakan Koca'nın verdiği bilgilerde yer alan Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği 17 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Bu yönetmelikle, doktorlara verilecek teşvik ödemesi ve ek ödemelerin tatminkar bir düzeyde artırıldığı belirtilmiş ancak net rakamlar söylenememişti.

Edinilen bilgilere göre, iyileştiremeye dair ilk net maaşlar 15 Eylül 2022 tarihinde hesaplara yatacak.

Profesör ve doçent olup da uzman doktor olanların maaşları 80 ve 85 bin TL'ye ulaştı.

Uzman hekimlerin maaşları ise çalıştığı yere ve hastaneye göre farklı olmakla birlikte 55 bin TL'ye varacak.

Pratisyen hekimlerin maaşları da yine çalıştığı bölgeye ve hastaneye göre değişmekle birlikte 35 bin TL'ye ulaşacak. Örneğin mesleğe yeni giren bir pratisyen hekim 30 bin alırken, 1. derece olan bir pratisyen hekim 37 bin TL alabilecek.

Diş tabibi maaşları da, kadro derecesine, çalıştığı bölgeye ve hastaneye göre değişmekle birlikte 33 bin TL'ye ulaşacak

Doktor maaşlarında yapılan düzenleme aynı oranda diğer sağlık personelinde yapılmadı. Diğer yardımcı sağlık personelinin maaşları da artmış olmasına rağmen bu maaş artışı daha az düzeyde olmuştur.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta yaptığı açıklamada, istifa sonrası dönüş kurasına 6 binin üzerinde hekimin başvurduğunu açıklamıştı. Rekor düzeydeki bu başvurunun, maaş artışından kaynaklandığı belirtiliyor.

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