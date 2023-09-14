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Sağlık Bakan Koca duyurdu! Yarından itibaren aşı uygulaması başlıyor
Sağlık

Bakan Koca duyurdu! Yarından itibaren aşı uygulaması başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-14 22:19:00 -
Bakan Koca duyurdu! Yarından itibaren aşı uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlar için grip aşısı uygulamasının başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulamasının normal takvimiyle başladığını bildirdi.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. Grip, özellikle 65 yaş üstüyle kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz."

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