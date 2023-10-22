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Gündem

Bakan Koca duyurdu! Türkiye Gazze'ye 20 doktor gönderiyor

Yeniakit Publisher
2023-10-22 07:31:00 -
Bakan Koca duyurdu! Türkiye Gazze'ye 20 doktor gönderiyor

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yardım amacıyla tıbbi malzeme yüklü uçağın yarın sabah Mısır'a hareket edeceğini ve 20 doktorun bölgede görevlendirileceğini açıkladı.

UÇAKTA 20 UZMAN HEKİM BULUNACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak.

Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptım. 20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı’nda ve Refah Sınır Kapısı’nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.
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Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır.”

“DÜNYANIN TÜM DUYARLI İNSANLARININ YÜREĞİNE SU SERPECEK BİR ÇABAMIZ VAR”

“Fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibimizin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze’deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapması planlanmaktadır.

Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var. Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine ön ayak olabilmek! İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli."

 

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