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Sağlık Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni dönem başlıyor
Sağlık

Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni dönem başlıyor

Türkiye'de tüm hastanelerde kapı güvenlik sistemlerinin kurulacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 18:18:00 - 2022-07-14 18:28:23
Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni dönem başlıyor

Türkiye'deki hastanelerde yeni uygulamaya geçiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerle ilgili alınan yeni kararı duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçileceğini açıkladı. Koca, sağlık kurumlarına kapı güvenlik sistemleri kurularak 24 hastanede yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini açıkladı.

"Kapı Güvenlik Sistemleri kurulacak"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, ''Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak.'' ifadelerini kullandı.

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