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Gündem Bakan Koca duyurdu: Bu ay yansıyacak
Gündem

Bakan Koca duyurdu: Bu ay yansıyacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının bu ayki maaşlarına temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödemenin de yansıtılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 23:44:00 -
Bakan Koca duyurdu: Bu ay yansıyacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının bu ayki maaşlarına temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödemenin de yansıtılacağını duyurdu.

Koca, bugün yapılacak sağlık çalışanlarının maaş ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, maaşlara ek olarak taban ödemenin de yapılacağını söyledi.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılacak aylık ödemenin bordrosunda temel maaş ve sabit ödemeye ilave olarak taban ödeme de görünecek."

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