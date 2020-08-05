Bakan Koca duyurdu! Ay sonunda başlayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesinin tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonunda başlayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesinin tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonu başlayacağını açıkladı.
Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şu ifadelere yer verdi:
"Kovid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak."