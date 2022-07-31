Bakan Koca CHP'li İmamoğlu'na aptala anlatır gibi anlatmıştı! Gamze Akkuş İlgezdi 2 yıl sonra aynı yalanla ortaya çıktı

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Türkiye, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde koronavirüsle mücadele sürecinde başarılı bir grafik ortaya koyarken, vaka sayıları son dönemde artış gösterdi.

Koronavirüsün yeniden gündeme gelmesi, muhalefeti harekete geçirdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl önce ortaya attığı iddialar bu sefer de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından gündeme getirildi.

Bakan Koca aptala anlatır gibi anlatmıştı

CHP'li İmamoğlu, 2020 yılında, "Mezarlıklar Daire Başkanlığı'mızın Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz." diyerek, Sağlık Bakanlığı'nı gerçek ölüm sayılarını gizlemekle itham etmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu hem telefonla arayarak bilgilendirmiş hem de basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, "Ölüm raporlarına yansıyan her bulaşıcı hastalık Covid değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı yalanı CHP'li İlgezdi ortaya attı

İmamoğlu'nun iddiasına cevap verilmiş ve iddianın gerçek yüzü anlatılmış olmasına rağmen bu sefer de sahneye Gamze Akkuş İlgezdi çıktı.

İlgezdi, 2 yıl önceki yalanı tekrar öne sürerek, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 21 İlde Bulaşıcı Hastalık Ölümleri Raporu'nu değerlendirdi.

CHP'li İlgezdi, Bakan Koca'nın, "Ölüm raporlarına yansıyan her bulaşıcı hastalık Covid değildir." açıklaması orta yerde dururken, "Bakanlık tarafından yurt çapında açıklanan Covid-19 ölüm sayısı, CHP tarafından toplanan ölüm sayılarından daha düşüktür." ifadelerini kullandı.

Ülkemizin başarısını çekemiyorlar

Koronavirüsün, vaka sayılarının artması ile yeniden gündeme gelmesini fırsat bilen Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldığı açıklamasına şöyle devam etti:

Türkiye temmuz ayının başı itibarıyla dünyada doğrulanmış Covid-19 olgu sayısında 10., doğrulanmış ölüm sayısında ise 19. sıradadır. Ölüm sayıları doğru olarak açıklanmış olsa, ülkemizin ölüm sayılarına göre pandeminin en çok etkilediği dünyadaki 7. ülke olduğu anlaşılacaktır.

'Rezidans kraliçesi' Gamze Akkuş İlgezdi kimdir?

Meclis’teki yemin töreninde 'ezilenlerin yanındayız’ sloganı atıp, havuzlu villa ve lüks dairelerde yaşadığı tespit edilen ve görev süresinde yolsuzlukları ortaya çıkan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi’nin 3’ü rezidans olmak üzere 16 lüks dairesinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.