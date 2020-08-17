Bakan Koca asansörde yaşanan tartışmaya isyan etti

Koronavirüse karşı en önemli savunma yolu olan maskeyi takmayanlara ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Faherttin Koca, bir vatandaşın bindiği bir asansörde 4 kişilik maske takmayan bir aile ile karşılaşması ve sonrasında aileyi maskeniz yoksa diğer asansöre binin diyerek uyarması sonrası aileden bir kişinin cevap olarak, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' Sözlerini soyal medya ortamı Twitter’da paylaşmasına kayıtsız kalmadı.

"Özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar"

Maske takmayanlara tepki gösteren Bakan Koca, maske takmayanların bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklarını belirterek, kurallara uyulmasını istedi.