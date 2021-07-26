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Sağlık Bakan Koca Amasya'yı kutladı
Sağlık

Bakan Koca Amasya'yı kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini belirterek tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 02:12:00 -
Bakan Koca Amasya'yı kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, aşı haritasında maviye geçen Amasya'nın artık düşük riskli iller arasında yer aldığını belirtti.

Bakan Koca, "En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya'yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun" ifadesini kullandı.

 

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