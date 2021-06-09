Bakan Koca açıklamıştı! İmkandan yararlanan Gülşen’den görülmemiş nankörlük

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sanatçıların ve dizi ekibinin aşı olabilecekleri açıklaması sonrası bazı sanatçılar hareketlendi. Aşı yaptıran şarkıcı Gülşen, imkandan faydalanmasına rağmen şikayet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müzisyenlerin aşı olabileceklerini açıklamasının ardından bazı sanatçı ve müzisyenler harekete geçti.

Her fırsatta aşı ve koronavirüs konusunda hükümeti hedef alan, yasak olmasına rağmen partiler yaparak magazin kameralarına yakalanan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen kokuşmuş mahalle sanatçıları da bu konuyu gündemine aldı.

Twitter hesabından dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı olmaya başlayabileceğini duyurmasının ardından ünlü isimler peş peşe randevu almaya başladı. Bunların başında da şarkıcı Gülşen geldi.

Bugün koronavirüs aşısı yaptıran Gülşen, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gülşen, "Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkanlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir" ifadelerini kullandı.

Ancak şarkıcı Gülşen devam ettiği açıklamasında aşı imkanından faydalanmasına rağmen şikayet etmeye devam etti.

Gülşen diğer sanatçı arkadaşlarını da gazladığı açıklamasında, "1,5 yıldır devam eden, müziğin, tiyatroların sustuğu, hiç bir sanat dalının icra edilemediği hatta yok sayıldığı, bu yolda emek veren hiç kimsenin hiç bir yardım görmeden bu günlere geldiği (ya da ne yazık ki gelemediği) sonuçları en ağır, en karanlık tablo bizimkisi. Bir an evvel yaraların sarılması için, (bunu tüm sektörümüz adına söylüyorum) çıkardığımız seslerimizin duyulduğunu, işlerimizin başına dönebileceğimizi bilmeye çok ihtiyacımız var. Seyircilerimize, ait olduğumuz sahnelerimize kavuşmak için gün sayıyoruz. İnanıyorum ki çok az kaldı. Şifa olsun, çok güzel olsun her şey" dedi.