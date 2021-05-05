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Gündem Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok azalan iller
Gündem

Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının azaldığı illeri sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 17:24:00 -
Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il il vaka sayıların azaldığı illeri açıkladı.

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan iller; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" ifadelerini kullandı.

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