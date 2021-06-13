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Gündem Bakan Koca açıkladı: Aşıda 40 yaşa indik!
Gündem

Bakan Koca açıkladı: Aşıda 40 yaşa indik!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 40 yaşa indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 09:18:00 - 2021-06-13 09:31:53
Bakan Koca açıkladı: Aşıda 40 yaşa indik!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşıda 40 yaşa indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz" dedi.

Dün 500 bine yakın aşı yapıldı

Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun" demişti.

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Yorumlar

Hatice

Bir aksilik olmazsa ben asi olmayacagim ersan sen hapis yatsinlar diyor hapisede 70 yasindan sonrada olsa girmeye raziyim ben bu virusle ilgili 1983 yilinda su andaki yasadiklarimizi birebir anlatan bir video filmi izledim dunya nufusunu nerdeyse sifirlamislardi tabiki allahin dedigi olur ama kafir allahla savasiyor ve bununlada mucadele ediyor ve dunyaya her dedigini yaptiriyor giyimiyle yemesiyle herseyiyle sadece gercek muminler allah yolunda gitmeye calisiyor direniyor iste onlarida yok etmek icin yine her cesit oyunu oynuyorlar mesela faruk aksoy mehmet ceyhan ersan sen ve diger tv kanallari kime calisiyor diye dusunuyorum eger hukumet bu konuda baski yaparsa yalnis yapar bilhassa asiya karsi olan binlerce ak partili var zaten maske dediler taktik oksijensizlikten cigerlerimiz hasat oldu o maske ust solunum yollarimizi hasat etti yeter artik bakin insanlar isyanda zaten evlere kapanarak psikolojimiz bozuldu islerinden oldular ekmeklerinden oldular millet ayaklanirsa hukumette zarar gorur ulkemiz zarar gorur dso baskani asinin virusu tamamen yok edecegine dair bir garanti yok diyor kendi agizlari ile soyluyorlar bu virus sayesinde kimler zengin oldu iyi takip edin virus ciktigi gunden bu yana ben 1983 yilinda izledigim bu video filmini yaziyorum filmin gercek ismini hatirlamiyorum arkadaslarim super bir filim aldik gel sende izle dediler gercek ismini bilmedigim icin internette aradim bulamadim artik bu hayatta dayatmalardan biktik lutfen akit bu yorumumu yayinlayin
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refik zengin

Sayın Bakan covidden başka hastalıklarda var.Kande ve diyabet içinde birer bilim kurulu kurmalısınız.Bu hastalıkların kesin çözümü için ilgili yerlere emir vermelisiniz.Bu hastalıklardan ölenlerin sayısı covidden kat kat fazla.Eylea göz iğnesi antep tıp fakültesinde neden yazılmıyor.Doktor yazıyor,sekreter Lucentis e çeviriyor.Gerekceleride ,dışarda özel bir hastanede Eylea yı 3 kere yaptırırsanız burda ondan sonra yazabilirzi diyorlar.Bu ne mantık dışı bir açıklamadır.Böyle sorunlarıda halletmeniz gerekmezmi covid yanında.
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