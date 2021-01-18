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Gündem Bakan Koca açıkladı: 830 bin sağlık çalışanı aşı oldu
Gündem

Bakan Koca açıkladı: 830 bin sağlık çalışanı aşı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 22:47:00 - 2021-01-18 23:22:16
Bakan Koca açıkladı: 830 bin sağlık çalışanı aşı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Koca, görüşmede aşı programının değerlendirildiğini açıkladı. Koca, “Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek” ifadelerini kullandı.

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