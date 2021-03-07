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Gündem Bakan Koca açıkladı! 5 ilde 'kırmızı' alarm
Gündem

Bakan Koca açıkladı! 5 ilde 'kırmızı' alarm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı. Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne vaka sayısı en çok ortan illerimiz. Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman ise vaka sayısı en çok azalan illerimiz olarak tabloya girdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 23:36:00 -
Bakan Koca açıkladı! 5 ilde 'kırmızı' alarm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 20-26 tarihleri arasında vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Buna göre; Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne vaka sayısı en çok ortan illerimiz oldu.

Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman ise vaka sayısı en çok azalan illerimiz olarak tabloya girdi.

Bakan Koca şu açıklamada bulundu:

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım.

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