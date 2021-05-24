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Sağlık Bakan Koca: 45 günde başardık
Sağlık

Bakan Koca: 45 günde başardık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de başarıyla uyguladığımız Kovid-19 aşı programımızın ilk aşaması olarak 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 18:58:00 - 2021-05-24 19:03:22
Bakan Koca: 45 günde başardık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programının ilk aşamasında 1 milyondan fazla sağlık çalışanının 45 günde aşılandığını söyledi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye'de başarıyla uyguladığımız Kovid-19 aşı programımızın ilk aşaması olarak 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık."

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