Bakan Koca: 45 günde başardık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de başarıyla uyguladığımız Kovid-19 aşı programımızın ilk aşaması olarak 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programının ilk aşamasında 1 milyondan fazla sağlık çalışanının 45 günde aşılandığını söyledi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Türkiye'de başarıyla uyguladığımız Kovid-19 aşı programımızın ilk aşaması olarak 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık."