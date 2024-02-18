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Sağlık Bakan Koca: 2 yaşındaki Ayşe, tedavisi için Diyarbakır'dan Ankara'ya getirildi
Sağlık

Bakan Koca: 2 yaşındaki Ayşe, tedavisi için Diyarbakır'dan Ankara'ya getirildi

Yeniakit Publisher
2024-02-18 07:05:00 -
Bakan Koca: 2 yaşındaki Ayşe, tedavisi için Diyarbakır'dan Ankara'ya getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 2 yaşındaki Ayşe Vera'nın, tedavisi için ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne getirildiği anları paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Nöromiyelitis Optika' olarak adlandırılan merkezi sinir sistemi rahatsızlığı bulunan Ayşe Vera'nın tedavisi için Ankara'ya getirildiğini açıkladı. Ayşe Vera'nın ambulans uçakla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten Koca, "2 yaşındaki Ayşe Vera’yı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinden ileri tetkik ve tedavi için Uçak Ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine getirdik. Ayşe Vera’nın, Nöromiyelitis Optika denilen bir merkezi sinir sistemi rahatsızlığı var. Ayşe, hastalığının tedavisi için uzman doktor amcalarının, ablalarının elinde" ifadelerini kullandı.

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