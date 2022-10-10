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Ekonomi Bakan Kirişci duyurdu: Hesaplara aktarıldı
Ekonomi

Bakan Kirişci duyurdu: Hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 19:54:00 -
Bakan Kirişci duyurdu: Hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kirişci, paylaşımında, "425 milyon 131 bin 69 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. TMO alım pirimi desteği 415 milyon 105 bin 3 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 10 milyon 26 bin 66 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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