Bakan Kasapoğlu'ndan öğrenim kredisi açıklaması! Muhalefetin 'faiz' yalanına cevap verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK öğrenim kredisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin, "Gençlerimiz faiz altında eziliyor." söylemini eleştiren Bakan Kasapoğlu, öğrenim kredisinin faizli bir uygulama olmadığını hatırlattı.

'Faize en karşı olan biziz'

"351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Bu, işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil. Faize en karşı olan biziz. Anamuhalefet partisi liderinin ifadesiyle bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç." diyen Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizi bu anlamda hiçbir zaman mağdur etmedik. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumlara elbette bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Ve hiçbir zaman hiçbir gencimizi mağdur etmediğimiz gibi bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları da atacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, çalışmalara ilişkin şunları aktardı:

İlk kabine toplantısı sonrasında sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu etraflıca gençlerimizle, kamuoyuyla paylaşacak. Nasıl asgari ücrette, emeklilerde, memurlarda, pandemi sürecinde sosyal politikalarla süreçleri yönettiysek aynı şekilde kredilerle ilgili de en mükemmel şekliyle gençlerimizin yanında oluruz. Gençlerimizi ne ekonomik konjonktürel durumların mağduru kılarız, ne de birilerinin karamsarlık tablolarına alet ederiz.