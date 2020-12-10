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Aktüel Bakan Kasapoğlu'ndan İhsan Türe için taziye mesajı
Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan İhsan Türe için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:50:36 -
Bakan Kasapoğlu'ndan İhsan Türe için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski FIFA kokartlı hakem İhsan Türe için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında, "Türk hakemliğinin önemli isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakemimiz İhsan Türe'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan İhsan Türe'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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