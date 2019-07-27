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Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF 2019 tebriği

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen organizasyonda 11 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti

27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:23
Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF 2019 tebriği


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2019) 11 altın, 6 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde tarihimizin en güzel derecelerini elde ettik. Milli sporcularımız yarıştıkları 9 branşta 11 altın, 6 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın performansı gelecek adına umutlarımızı daha da artırdı. Elde edilen tarihi başarıda emeği geçenleri tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:23
  1. EYOF 2019
  2. Gençlik ve Spor Bakanı
  3. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. tebrik

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