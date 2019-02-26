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Bakan Kasapoğlu’ndan Durağan’a müjdeler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaret ettiği Sinop’un Durağan ilçesine çeşitli müjdeler verdi.

26 Şubat 2019 Salı 15:15
Bakan Kasapoğlu’ndan Durağan’a müjdeler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaret ettiği Sinop’un Durağan ilçesine çeşitli müjdeler verdi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Sinop’a geldi. Bakan Kasapoğlu, Sinop ziyaretine ilk olarak Durağan ilçesinde başladı. Durağan AK Parti İlçe Başkanlığı önünde açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, butik havuz projesini başlattıklarını belirtti.


Kasapoğlu, "Bismillah diyerek Sinop ziyaretimize başlıyoruz. Rabbim hayırlı ve bereketli eylesin. Durağan gerçekten her zaman gündemimizde olan bir ilçemiz, beldemiz. Milletvekilimizle birlikte zaman zaman bir araya geldiğimizde Durağan’ın dertlerini, Durağan’ın gençliğini, sporunu yine belediye başkanımızla bolca istişare ediyoruz. Ama bugüne kısmetmiş. Durağan’ı görmek, Durağan’ın siz güzel insanlarıyla kucaklaşmak nasip oldu. Rabbimize hamdediyoruz. Malum yüzmek için havuz lazım, deniz lazım. İnşallah butik havuz projesi başlattık. Onun ilkini inşallah Durağan’da hayırlısıyla gerçekleştireceğiz. Durağan’ın tüm imkanlarına hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesi o havuzumuza bekliyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar da tamamlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Yine az önce ifade ettim. Kadınlar toplumum mimarı. Anneler çok önemli. Eşler çok önemli. Çocuklarınızı, gençlerinizi, eşlerinizi sizler spora teşvik edeceksiniz. O yüzden bizim sporla ilgili bir kampanyamız var. Pilates kampanyası. Pilates malzemesi dağıtıyoruz. Buradaki hanım efendiler için en kısa zamanda Durağan Belediye Başkanımıza pilates malzemeleri göndereceğiz. Türkiye’de ziyaret ettiğim 5. ilçesiniz. Sizlere de hayırlı olsun. Biz sporu futboldan ibaret saymıyoruz. Burada futbol sahamız var. Ama bir tane köylerin olduğu noktaya bir tane de semt sahası yapalım. Pek çok köye açık olsun. Ulaşabilecekleri yer seçelim. Orada futbol, voleybol, basketbol bir arada olsun. Durağan’a hayırlı olsun diyelim. Mini sahalarımız var. Mahallelere yaptığımız onlardan birini de inşallah sizlere yapacağız. Bizler sizler için varız değerli Durağanlı hemşehrilerimiz" diye konuştu.


Açıklamaları sonrası Bakan Kasapoğlu, Durağanspor’a bakanlık olarak 30 bin TL, Durağan Veteranspor’a ise 15 bin TL katkıda bulundu.


Ardından Kasapoğlu, Durağan Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:15
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