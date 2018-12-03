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Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:03
Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde başarılı bir performans sergileyerek 2 maç kala organizasyona katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı kutluyorum. Elemelerde önemli rakiplerle karşılaşan milli takımımızın, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. 2002 yılından bu yana üst üste 5. kez dünya kupasına katılmaya hak kazanan sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Tokyo 2020'ye katılım sürecinde büyük bir öneme sahip olan 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımımıza başarılar diliyorum."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:03
  1. A Milli Erkek Basketbol Takımı
  2. kutlama
  3. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. tebrik

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