  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Kasapoğlu: "YKS'de dağıtılan kalemler gönüllü gençler tarafından üretildi"

Yeniakit Publisher
2020-06-28 15:11:21 -
Bakan Kasapoğlu: "YKS'de dağıtılan kalemler gönüllü gençler tarafından üretildi"

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dağıtılan kalemlerin 'gönüllü gençler' tarafından geri dönüşüm çalışmalarından üretildiğini belirterek, israf edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kalemle birden çok hikâye yazılabilir. ÖSYM'nin sınavda dağıttığı kalemler, gönüllü gençlerimiz tarafından geri dönüşüm çalışması kapsamında toparlandı. Kelâmı da, kalemi de israf etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı