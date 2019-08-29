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Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor’u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

29 Ağustos 2019 Perşembe 23:03
Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor’u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Yunanistan temsilcisi AEK’yı eleyerek gruplara kalan Trabzonspor için tebrik mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK takımını eleyerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmış ve bizleri gururlandırmıştır. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek temsilcilerimiz Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir’in ardından Trabzonspor’un da Avrupa sahnesinde yer alacak olması ülkemizin uluslararası alanda temsili noktasında önemli bir kazanımdır.Bordo - mavililerin bu başarısında emeği geçen tüm futbolcu kardeşlerimi ve özverili çalışmalarından dolayı teknik heyet ile kulüp yöneticilerini tebrik ederim. Bu vesileyle Türk futbolunu Avrupa’da temsil edecek tüm takımlarımıza başarılar dilerim.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 23:03
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