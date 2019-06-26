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Bakan Kasapoğlu, şampiyon voleybolcuları kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:58
Bakan Kasapoğlu, şampiyon voleybolcuları kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final’inde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı makamında kabul etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunda şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı’yla bir araya geldi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen kabulde Bakan Kasapoğlu, sporcularla ve teknik kadro ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, “Bu bir başlangıç, asıl olan bundan sonra voleybolun geleceğinin çok daha güzel olacağını müjdelediniz. Tüm branşları önemsiyoruz ama sizleri de daha çok desteklemek adına tüm çabamızı ortaya koyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da yurt dışı programlarından sonra sizlerle buluşmak istiyor” dedi.



“Gönül kapılarımız sizlere açık”


Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman sporcuların yanında olduğunu vurgulayarak, “İnşallah sizlerle daha büyük başarılara koşacağız. Sadece bakanlığımızın kapıları değil, gönül kapılarımız da sizlere açık. Hepiniz bizim için çok değerli ve anlamlısınız. Başarılarınız ile hem bizlere mutluluk sağlayacaksınız hem de bundan sonraki nesillere rol model olacaksınız, böylece gelecekte de imzanız olacak” ifadelerini kullandı.



“Ülkemizdeki tesislerin dünyada eşi benzeri yok”


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokolün önemine de değinen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:


“Eğitim - spor işbirliği noktasında çok güzel çalışmalarımız var. Milli Eğitim Bakanımız da spora çok önem veren bir bakanımız, hem voleybol olsun hem diğer branşlar olsun inşallah çok büyük bir gelişimi sağlayacağız. Tesisleşme konusunda çok güzel aşamalar kat ettik. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 17 yıllık tesisleşmenin dünyanın hiçbir yerinde örneği yok. Şampiyonluk yolunda maç yaptığınız salonlardan olan Sivas ve Malatya’daki salonları gördünüz. Tıpkı onlar gibi illerimizde ilçelerimizde devasa salonlarımız var. Bundan sonraki süreçte her yaştan vatandaşımızla bu salonları dolduracağız ve onlara spor yaptıracağız ardından sportif başarılarımızı çok daha yukarılara taşıyacağız.”



“Olimpiyatlardan beklentimiz yüksek”


Spordaki gençleşme ile olimpiyatlardaki beklentinin de arttığını belirten Bakan Kasapoğlu, “Gençleşerek, enerjimizle ve birlik beraberlik ruhumuz ile inşallah çok daha başarılı olacağız. Başkanımız ve hocalarımız duayen isimler. Bu sizin için büyük avantaj. Bu imkanları değerlendirebilirsek çok mutlu olacağız. Ülkemizin bu mutluluğa layık olduğunu düşünüyorum. Bizler, halkımızı mutlu etmekle yükümlüyüz. Bu yüzden tüm imkanları, bugüne kadar olduğu gibi yine sizler için seferber ederek çalışacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:58
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