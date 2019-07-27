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Bakan Kasapoğlu: “Performans noktasında çok güzel neticeler alıyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eryaman’da bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezini (TOHM) ziyaret ederek sporcular, antrenörler ve personel ile bir araya geldi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:43
Bakan Kasapoğlu: “Performans noktasında çok güzel neticeler alıyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eryaman’da bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezini (TOHM) ziyaret ederek sporcular, antrenörler ve personel ile bir araya geldi.


Bakan Kasapoğlu, sporcu ve antrenörlerle sohbet edip fotoğraf çektirdikten sonra milli tekvandoculara ve basın mensuplarına baklava ikram etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu karşısında gören otizmli milli sporcu Berkay Ceylan ise bakana sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.



“Performans noktasında çok güzel neticeler alıyoruz”


Hazırlık merkezlerinin 22 ilde faaliyet gösterdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu merkezlerimizdeki çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Bakü’de bugün sona erecek Yaz Oyunları’nda tarihimizin en güzel derecelerini almak üzereyiz. Şu an itibariyle 25 madalyamız var bunun 10 tanesi altın. Bundan sonraki süreçte gerek olimpiyat hazırlık merkezlerimizde gerek diğer yatırımlarımızda performans noktasında çok güzel neticeler alıyoruz. Daha güzellerini de hep birlikte alacağız. Bunun işaretleri var. Bu hafta yüzmede üst üste gelen madalyalar, rekorlar, atletizmde gelen rekorlar, jimnastik ve diğer branşlarda gelen rekorlar, voleyboldaki başarılar... Bizim sadece bir değil pek çok branşta birden çok güzel bir yolda yürüdüğümüzü gösteriyor" diye konuştu.



“Tokyo’da bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız”


Ülkemizin sahip olduğu spor tesislerinin devrim niteliğinde olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın spor vizyonu, 17 yıllık süreç, güçlü liderliği, kararlılığı, bize bu başarıları tattırıyor. Bundan sonraki süreçte de çok daha güzellerini hep birlikte yaşayacağız. Mesela Beril Böcekler var yüzmede yetişen. Hep birlikte gördüğümüz. 2020 adına hem yüzmedeki başarılar hem atletizmdeki başarılar ve diğer branşlarımız bizi çok ümitlendiriyor. İnşallah Tokyo’da bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.



“Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz”


Türkiye’de spor kültürü ve spor algısının yaygınlaşmasının önemini vurgulayan Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:


"Tesislerimizin, halkımız tarafından kadın erkek, genç yaşlı, engelsiz engelli demeden kullandırılması çok önemli. Bunun emarelerini de görüyoruz. Ana branşlardaki çalışmalarımız, yüzme projemiz... Vatandaşlarımızdan gördüğümüz ilgi ülkemizin yarınları adına çok ümit verici. Sporcularımız, antrenörlerimiz ve teknik heyetlerimizi ziyaretlerimiz devam edecek. Olimpiyatlarda bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşı’mızın okunması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:43
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