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Aktüel Bakan Kasapoğlu milli motosikletçileri kutladı
Aktüel

Bakan Kasapoğlu milli motosikletçileri kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 21:01:49 -
Bakan Kasapoğlu milli motosikletçileri kutladı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Supersport 300 Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan Bahattin Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda dördüncülüğü elde eden Toprak Razgatlıoğlu’nu kutladı.

Bakan Kasapoğlu, hafta sonu yapılan yarışmalarda başarılı dereceler alarak sezonu dünya üçüncüsü ve dördüncüsü olarak tamamlayan milli motosikletçileri kutladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Supersport 300 Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz ayağındaki yarışlarda da podyumda yer alarak dünya dördüncüsü olan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu’nu yürekten kutluyorum. Genç sporcularımız kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Ülkemizin sporda 'marka ülkesi' olması yolunda attığımız adımların sonuçlarını görmek memnuniyet verici. Sporcularımız başta olmak üzere bu başarılarda emeği geçen herkesi tüm kalbimle tebrik ediyor, gelecekte çok daha büyük başarıları kazanmalarını canı gönülden temenni ediyorum."

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