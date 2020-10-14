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Aktüel Bakan Kasapoğlu, milli atletleri kabul etti
Aktüel

Bakan Kasapoğlu, milli atletleri kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-10-14 20:03:18 -
Bakan Kasapoğlu, milli atletleri kabul etti

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan milli atletlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenecek olan Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan milli atletleri İstanbul'da konuk etti.

Milli sporcuların şampiyonaya hazırlık sürecini dinleyen Bakan Kasapoğlu, sözlerine, "Türkiye’ye çok önemli başarılar kazandırmış sizlerle ayrı ayrı gurur duyuyoruz." diyerek başladı.

Türkiye'nin son yıllarda atletizmde yakalamış olduğu başarıların çok önemli olduğu vurgulayan Kasapoğlu, atletizmin temel branş olduğunu ve başarıların her geçen gün arttığını dile getirdi.

Milli sporcularla yakından ilgilenerek çalışmaları hakkında bilgiler de alan Bakan Kasapoğlu, "İnanıyoruz ki uluslararası arenada bizleri bir kez daha gururlandıracaksınız. Sizlere başarı diliyorum. Ne gerekiyorsa her türlü imkanımızla yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

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