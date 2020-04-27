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Aktüel

Bakan Kasapoğlu, karantinadaki Sörloth ve Berke Özer'le telefonda görüştü

2020-04-27 12:31:48 -
Bakan Kasapoğlu, karantinadaki Sörloth ve Berke Özer'le telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışı dönüşü karantinada bulunan Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth ve Belçika'nın Westerlo takımında oynayan Berke Özer'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 14 günlük karantina dönemini geçiren her iki sporcunun sağlık durumlarıyla ilgili kendilerinden bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, pek çok branşta spor organizasyonlarının ertelendiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu'nun, bu günlerin kısa zamanda geçeceğine inandığını vurgulayarak, "Virüsün yol açtığı fiziki ve psikolojik tahribatı hep birlikte aşacağız. Spor bu anlamda önemli bir şifa kaynağı." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Futbol kariyerini Belçika ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak sürdüren ve Ramazan ayını geçirmek için Türkiye’ye gelen Fenerbahçeli Berke Özer'in, Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'nda, ülkesi Norveç'ten dönen Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'un ise Trabzon'daki Gülbahar Hatun Yurdu'nda karantina süreci devam ediyor.


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