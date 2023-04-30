Bakan Kasapoğlu, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nı hizmete açtı

Açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri ve adayları ile kültür ve turizm sektöründen temsilciler katıldı.

AK Parti milletvekili adayı da olan Bakan Kasapoğlu, törendeki konuşmasında, İzmir’de bir kültür ve sanat vadisinin halkla buluştuğunu söyledi.

Türkiye’nin son 21 yılda dönüşüm hikayesi yazdığını ifade eden Kasapoğlu, bu dönüşümün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki vizyonunun eseri olduğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu, İzmir ve Türkiye için sevindirici bir eserin daha hayata geçtiğini kaydederek, “Halkımızın her bir imkana erişmesi, fırsat eşitliği, hükümetimizin en büyük gayelerinden biri. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla, engellisiyle herkesin her imkana erişimi büyük ölçüde başardığımız bir hedef. Özellikle eğitimde, sağlıkta ve diğer alanlarda. Hayat çok dinamik. Bu dinamizme uygun şekilde yöneticiler olarak bu sürecin en önünde yer almamız gerekiyor” dedi.

Bakan Ersoy da güzel İzmir için 140 yıla yakın tarihe sahip Alsancak Tekel Fabrikasını kültür sanat kompleksine dönüştürdüklerini belirterek, “Kültürümüze ait eserleri restore ederek gün yüzüne çıkarıyoruz. Kentin kültür ve sanat yaşamına yön verecek kültür sanat merkezinin kapılarını ziyaretçilere açıyoruz” ifadelerini kullandı.

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