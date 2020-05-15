  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul için korkutan uyarı İstanbul’da kaç kişiye korona bulaştı?

Benzin ve motorinde indirim

Virüs ile yapılan planlı mücadele birilerini rahatsız etti

Sokağa çıkma yasağı üzerine..

İstanbul'da koronavirüs kaç kişide var? İstanbul günlük koronavirüs vaka sayısı
için kalan
Spor

Bakan Kasapoğlu ile görüşen antrenörlerden İl Müdürü Fillikçioğlu’na ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:29:15 -
Bakan Kasapoğlu ile görüşen antrenörlerden İl Müdürü Fillikçioğlu’na ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, İl Müdürü Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile video konferans yoluyla görüşen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri Aslı İnegöllü ve Musa Yörük, İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret ederek, görüşme hakkında bilgilendirme yaptı. İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da, İnegöllü ve Yörük’e başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı