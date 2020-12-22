Bakan Kasapoğlu, gençler dünya rekorunu kıran milli yüzücü Merve Tuncel'i tebrik etti

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadınlar 1500 metre serbestte 15:45.29'luk derecesiyle kısa kulvar gençler dünya rekorunu kıran ENKA'nın milli yüzücüsü Merve Tuncel'i tebrik etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde dünya rekoru kıran milli yüzücü Merve Tuncel'i kutladığı belirtildi.

Bakan Kasapoğlu, şampiyonada 15:45.29'luk derecesiyle Avustralyalı Chelsea Guvecka'ya ait olan gençler dünya rekorunu kıran milli yüzücü Merve Tuncel için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde 15:45.29'luk derecesiyle Chelsea Guvecka'ya ait olan dünya rekorunu kıran milli yüzücü kardeşim Merve Tuncel'i yürekten kutlarım. Başarılı olma yolunda azim gösteren tüm sporcularımız emeklerinin karşılığını alarak bizleri gururlandırıyor. Elde edilen bu sonuçta emeği geçen herkesi tebrik eder, sporcumuza başarılar dilerim."

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından da "Olimpiyat yolunda yeni bir dünya rekoru daha! 1500 metre serbest kategorisinde gençler dünya rekoruna imza atan milli yüzücümüz Merve Tuncel'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." paylaşımında bulundu.

