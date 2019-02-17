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Bakan Kasapoğlu Avrupa Şampiyonlarını kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

17 Şubat 2019 Pazar 11:26
Bakan Kasapoğlu Avrupa Şampiyonlarını kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile görüşerek salon talebini ileten Avrupa Şampiyonları Gaziantep’te yapımı gerçekleştirilecek salonlardan birisinin hokey standartlarına uygun inşa edilmesini istedi. Gerekli desteği vereceğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, şampiyon sporcuları ve Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan’ı kutladı. Bakan Kasapoğlu’na trophy madalyası hediye eden sporcular günün anısına bir de forma taktim etti. Salon konusunda resmi makamların önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.


Sayısız Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra altı Avrupa Şampiyonluğunu Türkiye’ye kazandıran ve hokey sporunun en üst liglerinden birisi olan Trophy liginde bu yıl Türkiye’yi temsil ederek Avrupa’nın en büyük ilk dört takımı arasına girmeyi başaran Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan’ı kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu hokey sporunun gelişmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli her türlü desteği vereceklerini ifade etti.


Trophy ligine devam, Haziran’da iki ayrı Avrupa Şampiyonası var


Türkiye’nin Avrupa ve dünyada ki gururu haline gelen ve katıldıkları şampiyonalardan namağlup unvanla şampiyon çıkan Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımlarını kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Başkan Mehmet Kaplan’dan bilgi aldı. Gaziantep’te gerçekleştirilen 127 milyon liralık havuzlar, spor salonları, kulüplerin desteklenmesi ve tesis altyapısı için düzenlenen imza törenine katılan Bakan Kasapoğlu burada Gaziantep Polisgücü Hokey Takımlarını kabul ederek Başkan Mehmet Kaplan’dan bilgi aldı. Türkiye’yi Avrupa’da başarıyla temsil ettiklerini ifade eden Kaplan, takımların bu güne kadar altısı Avrupa Şampiyonluğu olmak üzere sayısız Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu kazandığını ifade etti. 2019 yılında Ukrayna’da gerçekleştirilecek EuroHockey Club Challenge III, Women şampiyonasına kadın takımın Türkiye’yi temsil edeceğini, yine aynı tarihte Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün ev sahipliğinde Alanya’da gerçekleştirilecek olan Eurohockey Club Challenge III Men’e katılacaklarını ifade eden Kaplan, Bakan Kasapoğlu’ndan hokey standartlarına uygun bir salon yapılmasını istedi. Gaziantep Polisgücü Hokey Takımlarının başarısını yakından takip ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu gerekli desteğin verileceğini ifade ederek Kaplan ve sporcuları kutladı.


Bakana Trophy madalyası, takım forması


Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı sporcularıyla sohbet eden Bakan Kasapoğlu’na trophy ligi için özel olarak tasarlanan bir forma hediye eden Başkan Kaplan desteklerinden dolayı teşekkür ederken kadın hokey takımı ikinci kaptanı Meryem Oymak da Bakan Kasapoğlu’na Trophy madalyası takdim ederek kapalı alan çalışmaları için hokey standartlarına uygun bir salon yapılması için destek istedi. Sporcuları ve yöneticileri Ankara’ya davet eden Bakan Kasapoğlu sorunların çözülmesi için gerekli desteği vereceğini ifade etti.


Salon için açıklama bekleniyor


Gaziantep’te yapımı gerçekleştirilecek olan salonlardan birisinin hokey standartlarına uygun zemini 20X40m ölçülerinde ahşap parke kaplama yapılabileceği yönünde bilgiler alınırken bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi makamlardan bir açıklama yapılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:26
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