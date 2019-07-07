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Bakan Kasapoğlu Ali Gürbüz’ü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Edirne’de bu yıl 658’incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finalinde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz’ü kutladı.

07 Temmuz 2019 Pazar 20:31
Bakan Kasapoğlu Ali Gürbüz’ü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Edirne’de bu yıl 658’incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finalinde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz’ü kutladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finalinde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz’ü tebrik etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz için tebrik mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Edirne’de bu yıl 658’ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finalinde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz’ü kutluyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak görüyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 20:31
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