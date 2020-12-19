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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: "Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını sürdürüyoruz"
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: "Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını sürdürüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-19 16:37:14 -
Bakan Karaismailoğlu: "Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını sürdürüyoruz"

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çin ihracat treninin bu ülkenin Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamlamasına ilişkin, "Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'dan yola çıkan ilk ihracat treninin, Türkiye'de 2 bin 323, Gürcistan'da 220, Azerbaycan'da 430, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200 ve Çin'de 2 bin 100 olmak üzere toplam 8 bin 693 kilometre yol kat ettiğini bildirdi.

Trenin 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçtiğine işaret eden Karaismailoğlu, "İhracat treni, bugün Çin topraklarındadır. Bu kadar uzun süre hayali kurulan, milyarlarca insanın refahını artıracak bu büyük projenin kalbi Türkiye'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu trenin, gelecek dönemde Marmaray, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor'un tam kapasiteyle işletilmesi açısından önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu taşımalarla ulaşım maliyetleri ve süresi önemli oranda azalırken, hem Türkiye'nin hem sanayicinin rekabet gücü artacak. Bu ihracat treni, Türkiye'nin, Asya ile Avrupa arasındaki transit taşımacılığın merkezi haline geleceğinin en önemli kanıtıdır. Ülkemizden geçen Orta Koridor Pekin'den başlıyor, Hazar Denizi'ni geçip Türkiye'ye geliyor. Buradan da Avrupa'ya ulaşıyor. 4 Aralık'ta ilk blok ihracat trenimizi İstanbul'dan Çin'e uğurladık. Trenimiz, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu üzerinden Avrupa'dan Marmaray'ı kullanarak Çin'e giden ilk ihracat treni olarak tarihe geçti. Ülkemiz sınırları içinde 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık günü tamamladı. Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir. Yeni ihracat trenlerimizin hazırlıklarını da sürdürüyoruz."

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