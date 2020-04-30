Bakan Karaismailoğlu, Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na video konferans ile katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferansla gerçekleştirilen Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Covid-19 salgınının yol açtığı sorunlar görüşülürken, gıda, tıbbi ürünler ve diğer temel malların taşınması için “yeşil koridor” kurulması ve Türk ülkeleri arasında ulaştırma ve lojistiğin etkin kullanımı için bir “Görev Gücü” oluşturulması gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans ile Türk Konseyi Üyeleri ve Gözlemci Devletleri Ulaştırma Bakanları Konsey Toplantısı’na katıldı. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan Ulaştırma Bakanları katıldı. Toplantıda yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının getirdiği sorunlar çerçevesinde ülkeler arasındaki ulaştırma operasyonlarının durumu ele alındı. Salgın sırasında gıda ürünleri, ilaçlar ve tıbbi cihazlar gibi temel malların engelsiz akışını ve Hazar geçişli koridor boyunca tedarik zincirinin kesintisiz işleyişini sağlamak için benimsenmesi gereken önlemler de masaya yatırıldı.

Covid-19’a karşı "Görev Gücü"

Geçiş belgesi kotaları, transit geçiş ücretleri, sürücü vizeleri hususlarında yardımlaşılması gerektiği ifade edilen toplantıda, Hazar Denizi Ro-Ro hatlarında indirim yapılması, gerekli ek izinlerin verilmesi konuları da tartışıldı. Salgın döneminde ortaya çıkan sorunları hızla çözmek ve salgın sırasında ulaştırma ve lojistiği etkin bir şekilde koordine etmek için tarafların Ulaştırma Bakanlıkları arasında bir “Görev Gücü” oluşturulması da masaya yatırılırken, kargo taşımacılığı süresini kısaltmak için idari engellerin kaldırılması da görüşüldü. Hazar geçişli koridorda taraflar arasında temassız dış ticaret ve çok modlu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi noktasında da mutabakata varılırken, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu başta olmak üzere Taşkent’ten başlayarak Karakalpakya-Aktau-Bakü-Tiflis-Kars-İstanbul çok modlu ulaşım koridorunun daha da aktif hale gelmesi gerektiğinin altı çizildi. Toplantıda ayrıca Türk Konseyi çerçevesinde gıda, tıbbi ürünler ve diğer temel malların taşınması için “yeşil koridorların” verimliliğini artırmak için ek önlemler alınması önerisi getirildi. “Yeşil koridor” boyunca temel malların taşınması konusunda ülkelerin yetkili makamları aracılığıyla uzaktan bildirim sistemi kurulması ve taşımacılar için prosedürlerinin basitleştirilmesi konusu masaya yatırıldı.