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Aktüel Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'da yol çalışmalarını inceledi
Aktüel

Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'da yol çalışmalarını inceledi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:28:23 -
Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'da yol çalışmalarını inceledi

KASTAMONU (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yol teknolojilerinde, ulaşım teknolojilerinde en önde gelen ülkelerden biriyiz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu-İnebolu yolu şantiyesinde yaptığı konuşmada, 99 kilometre olan yolun 38,8 kilometrelik bölümünde yoğun bir çalışma başladığını söyledi. İki tünelde de yoğun bir çalışmanın sürdüğünü anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Yol projesi kapsamında 123 metrelik 4 tek köprü, 532 metrelik iki çift köprü, 681 metrelik 4 köprü, kavşak ve 18 bin 58 metrelik 5 çift tüp tünel yer alıyor. Ülkemizdeki en önemli tünellerden bir tanesi. Projede şimdiye kadar 61 kilometrelik bölünmüş yol, 3 tek köprü, bir çift köprü, 4 köprülü kavşak yapımı, T2 tünelinde 245 metrelik kazı destek çalışmalarını tamamladık." diye konuştu.

Kastamonu-İnebolu yolunu 2 milyar 850 milyon lirayı aşan yatırımla 2023 yılında tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bittiğinde bölgenin ekonomisine, turizmine, tarımına, turizmine, istihdamına çok önemli katkı verecek olan bir çalışmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Yol teknolojilerinde, ulaşım teknolojilerinde en önde gelen ülkelerden biriyiz. 2002 yılına kadar ülkemizde 50 kilometrelik tünel imalatı vardı. Şu anda Türkiye genelinde 600 kilometrelik tünel işletmesi yapıyoruz. 200 kilometrelik tünel inşaatı devam ediyor. Bugünkü şantiyemizde de 18 kilometrelik çift tüp tünelden bahsediyoruz. İnşallah bunu da bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız."

Bakan Karaismailoğlu, Daday ve Azdavay yolu ile Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Devrekani belediyelerini de ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.


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