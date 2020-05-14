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Aktüel

Bakan Karaismailoğlu, Filyos Liman inşaatını inceleyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak’a gelerek Filyos Liman inşaatını yerinde inceleyecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:54:53 -
Bakan Karaismailoğlu, Filyos Liman inşaatını inceleyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak’a gelerek Filyos Liman inşaatını yerinde inceleyecek.


15 Mayıs Cuma günü ankara’dan Zonguldak’a gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Liman şantiyesinde çalışmalar hakkında brifing alacak ve il heyeti ile görüşme gerçekleştirecek.


Bakan Karaismailoğlu, Filyos Liman inşaatının güncel durumu ile ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi alacak. Bakan; ardından Mithatpaşa Tünelleri ve Çaycuma Havalimanı konusunda istişarede bulunacak.


Ulaştırma Bakanı ardından Çelik Boru Kazık Fabrikası’nı ziyaret edecek. Bakan, fabrikada çelik sacdan boru kazık üretimi prosesi incelemesi gerçekleştirecek. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler fabrika ziyaretinden sonra tekne ile saha gezisi yapacak. Üretilen boru kazıkların denize indirilmesi programı gerçekleştirilecek. Kazık çakma alanına geçilerek Bakan Karaismailoğlu’nun tekneden telsizle vereceği talimatla kazık çakma işine başlanacak.


Bakan Karaismailoğlu, Filyos programının ardından Ankara’ya hareket edecek.

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