Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yüzde 82 oranında azaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kısalan yollar sayesinde her yıl akaryakıttan 1 milyar litre tasarruf sağlandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, Muğla Valiliğini ziyaret etti. Karaismailoğlu'nu burada Muğla Valisi Orhan Tavlı ile ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri karşıladı. Burada şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu, Koordinasyon toplantısına katıldı.

Toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, son 20 yılda Türkiye'de yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini görmenin gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in vesayet rejimi tarafından idam edilişinin 61. yılı olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, "Türk demokrasi tarihinin çok kötü günlerinden bir tanesi. Bu gibi günleri bundan sonra yaşamayacağız. Yaşamamak için de bedeller ödemeye devam edeceğiz. O yüzden Adnan Menderes Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinin simge, sembol isimlerinden birisi olarak ilelebet yaşayacaktır. O gün vesayet rejimini yürütenler ise tarihin tozlu raflarında kaybolup gittiler. Bu sabah gördüğüm kadarıyla ana muhalefet partisi, Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etmiş. Ne büyük çelişkidir ki o zamanki rejimin bugünkü temsilcileri Menderes'in mezarını ziyaret ediyor. Bu da günümüz demokrasisi için önemli bir gelişmedir." dedi.

Türkiye demokrasisi ve gelişmesi anlamında 2022'nin önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vatanını, milletini seven kadroların 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sağdırdığını kaydetti.

"Biz artık 2053 yılının planlarını yapıyoruz"

Ülkeye yapılan 28 bin 700 kilometrelik bölünmüş yol sayesinde her yıl 7 milyar saat zaman tasarrufu sağladığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kısalan yollar sayesinde her yıl tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Bu da ekonomik olarak bütçemizde kaldı. Bölünmüş yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 82 azalma sağladık. Bir canın maliyeti tabii ki hesaplanmaz, onun sınırı yoktur ama bu yollar sayesinde 9 bin 500 vatandaşımızın her yıl canını kurtarıyoruz. Bunlar çok kıymetli işler. Tabii ki yapacaktık ama niye önceden yapılmadı? Önümüzde çok az bir süre kaldı. Bu süre içerisinde Türkiye dünyanın en gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içerisine girme yolunda da hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Biz artık 2053 yılının planlarını yapıyoruz. Bugün 28 bin 700 kilometre bölünmüş yol diyoruz. 2053'e geldiğimizde bu tam 38 bin kilometreye çıkacak. Bundan 20 yıl önce hava yolundaki yolcu sayısı sadece 30 milyondu. Bugüne geldiğimizde 210 milyona çıktı. 2053'te bu rakam tam 440 milyona çıkacak. Bunların tüm altyapı yatırımlarını da planladık ve planlı bir şekilde de devam ediyoruz."

Tüm dünyada son 2 yıldır Kovid-19 salgın sürecinin ardından enerji ve tedarik zincirlerinde daralmalar yaşandığını aktaran Karaismailoğlu, dünyadaki gelişmiş ülkeler krizlerle boğuşurken Türkiye'nin yatırımlarına arttırarak devam ettiğini vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin geleceği ve dünyadaki itibarı için 7 gün 24 saat dünyanın bir ucundan diğer ucuna seyahat edip çalıştığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bugüne savaşın aktörleriyle tek görüşen liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bu savaşı bitirecek olan da Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye'dir. Tüm mazlumların da gözü 2023 Türkiye seçimlerinde. İnşallah hep birlikte yaptığımız işleri ve Türkiye'nin kazanımlarını bıkmadan usanmadan anlatacağız" ifadelerini kullandı.

"CHP'li belediyelerin olduğu yönetimlere paralar gidiyor, işler ortada yok"

Türkiye'nin başka illerinde olduğu gibi Muğla'da da CHP'li belediye yönetiminin çalışmadığını vatandaşa hizmet etmediğini söyleyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bir insan bu kadar mı beceriksiz, liyakatsiz ve vatandaşına uzak olur? Vatandaşımız çaresiz. Belediye sorumluklarını yerine getirmiyor. Vatandaşımız belediyenin yapması gerekenleri bakanlıklardan istiyor. Merkezi hükümet bütün birimlere idarelere bütçe ayırıyor. Yerel yönetimlerin bütçe dışında kendi içerisinde de ciddi gelir kaynakları var. Bakanlığımızın bütçesi ortada. Bakanlığımızın Türkiye genelinde aldığı bütçe ile yatırımları ve harcaması belli. Bakıyorsunuz CHP'li belediyelerin olduğu yönetimlere paralar gidiyor, işler ortada yok. Bunun hesabını soracak olan da milletimizdir. Teşkilatımızın üyeleri kılcal damarlar gibi. Hep birlikte çalışıp vatandaşa hizmetlerimizi anlatıp 2023'ü güzel bir şekilde geçeceğiz. Ufkumuz yolumuz belli büyük, güçlü Türkiye. Bizim tek derdimiz millet. İşimiz hizmet, gücümüz aziz milletimiz. O yüzden 'Durmak yok yola devam' diyoruz. Büyük eserler üretmek için devler gibi çalışmak gerekiyor. Devler gibi eserler üretmek için de karıncalar gibi çalışmak gerekiyor. Büyük güçlü Türkiye resmini zaten bütün dünya gördü ve bizi takip ediyor."

Karaismailoğlu, Muğla ve ilçelerinde gerçekleşen ve yapılacak projelerle ilgili bilgi verdi.

Konuşmasının ardından Muğla-Denizli kara yolundaki Kötekli Kavşağı'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yapılması planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.