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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: "13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülkeyle uçuş trafiğimizi sürdürüyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:03:25 -
Bakan Karaismailoğlu: "13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülkeyle uçuş trafiğimizi sürdürüyoruz."
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