Bakan Kacır "Türkiye'yi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle donattık" Dünyanın üretim merkezi olduk

Kalkınma Ajansı Projeleri ve Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni'ne katılmak üzere geldiği Kastamonu'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Kacır, yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanında büyük bir kalkınma seferberliği içinde olduklarını söyledi.

Eser siyaseti yapmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Hamdolsun Türkiye, bugün dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri artık. Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşakta en fazla ürün çeşidini en fazla sayıda ülkeye ihraç etme kabiliyetine sahip ülke Türkiye'dir. Bu muazzam kabiliyet elbette hükümetlerimiz döneminde attığımız adımlar, kurduğumuz altyapılar sayesinde mümkün oldu." diye konuştu.

"Türkiye'yi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle donattık" diyen Kacır, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin OSB'lerini üretim merkezleri haline getirdik. Biz, iktidara geldiğimizde Türkiye'de 192 OSB vardı. Şimdi Türkiye'de 371 organize sanayi bölgesi var. Biz iktidara geldiğimizde 11 bin fabrika OSB'lerde üretim yapmaktaydı. Şimdi 61 bine yakın fabrika, Türkiye'nin OSB'lerinde üretim yapıyor. Biz iktidara geldiğimizde OSB'lerde 415 bin kişi çalışıyordu. Şimdi 2 milyon 700 bin kardeşimiz alın teri döküyor, organize sanayi bölgelerinde üretime güç veriyor. Türkiye, Avrupa değer

zincirlerinin, tedarik zincirlerinin kilit oyuncusu haline geldi. Demir-çelik üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Çimento üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Otobüs üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Pek çok alanda Avrupa'da ve dünyada en önemli üretim merkezlerinden biriyiz artık. Bütün bu başarılar, elbette tam bağımsızlığımızı tahkim etmek adına attığımız milli savunma sanayisi adımlarıyla taçlandı."

" TÜRKİYE'NİN İLERİ TEKNOLOJİ SİSTEMLERİNE TEVECCÜH VAR ARTIK"

Türkiye'nin yeni nesil havacılık platformlarında lider ülke konumuna geldiğini dile getiren Kacır, "İnsansız hava araçlarında küresel pazarın yüzde 68’ini Türkiye, elinde tutuyor. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'nin ileri teknoloji sistemlerine teveccüh var artık. Sadece hava araçlarında değil kara araçlarında, deniz platformlarında, uydu sistemlerinde, tüm savunma sanayisi alanlarında Türkiye, dünyanın en önemli oyuncularından biri oldu." dedi.

Bu yıl savunma sanayisi ihracatının 9 milyar doları aşacağını ifade eden Kacır, Türkiye'nin toplam ihracatının iktidarları döneminde 36 milyar dolardan 270 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekti.

Kacır, "Türkiye, artık montaj sanayi yapan, düşük katma değerli üretim yapan bir ülke değil. Teknoloji seviyesi yüksek ve orta yüksek düzeyde olan ürünlerin ihracatını AK Parti iktidarları döneminde 10 milyar dolardan 108 milyar dolara çıkardık. 11 misline çıkardık. Bütün bunları yaparken araştırma, geliştirme, inovasyon altyapıları kurduk." ifadelerini kullandı.

Teknoparkların sayısını 2'den 110'a çıkardıklarını dile getiren Kacır, "Sadece 56 firma, Türkiye'nin teknoparklarında faaliyet gösteriyordu. Şimdi 12 bin firma, Türkiye'nin teknoparklarında araştırma, geliştirme yapıyor. Türkiye'nin AR-GE insan kaynağı, biz iktidara geldiğimizde 29 bin kişiydi. Şimdi 311 bin kişilik bir AR-GE ordusu var bu ülkenin ve gençlerimiz yetişiyor. TEKNOFEST kuşağı çok daha güçlü geliyor ve Allah'ın izniyle TEKNOFEST kuşağının hayata geçirdiği işler, projeler, bütün dünyada yankı bulacak. Biz bu anlayışla, bu inançla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunu sürdürüyoruz." dedi.

" İŞVEREN PAYININ YARISINI BİZ KARŞILIYORUZ"

Yerel kalkınmanın önemine değinen Kacır, bu anlayışla Anadolu şehirlerinde sanayi altyapısının kurulduğunu anlattı.

"Biz, iktidara geldiğimizde Kastamonu'da ilan edilmiş 2 organize sanayi bölgesi vardı ama bir fabrika bile çalışmıyordu." diyen Kacır, şunları söyledi:

"Bugün Kastamonu'nun organize sanayi bölgelerinde 98 üretim yerinde 5 bin 200’ye yakın kardeşimiz istihdam ediliyor. Bu süreçte organize sanayi bölgelerinin altyapılarını Bakanlık olarak inşa ettik. Bir milyar liranın üzerinde bir kaynağı organize sanayi bölgelerimizin altyapılarına harcadık. Üniversitemizi Teknopark'la tanıştırdık. Artık Kastamonu'da, üniversitemizde araştırma, geliştirme faaliyetleri sürdürülüyor. KOBİ'lerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Biz, iktidara geldiğimizde

şehirlerimizdeki KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ'lerin sayısı, iki elin parmağını geçmiyordu. Bizim iktidarlarımız döneminde 23 yılda Kastamonu'da KOSGEB eliyle 921 milyon liranın üzerinde KOBİ desteği verdik. 47 milyar liralık yatırımın ve 15 binden fazla istihdamın yatırım teşviklerimizde önünü açtı. Şimdi yatırım teşviklerinde daha ileri adımlar atıyoruz. Kastamonu’daki organize sanayi bölgelerinde hayata geçen yatırımlarda 8 yıl boyunca sigorta primi işveren payının yarısını Bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansınız eliyle 212 projeye 777 milyon lira destek verdik."

Türkiye güçlendikçe dünyanın tüm mazlumlarının yüzünde tebessüm oluşacağını dile getiren Kacır, "Nasıl bugüne dek Bayraktar'la, AKINCI'yla, HÜRKUŞ'la, HÜRJET'le, ATAK'la, GÖKBEY'le, KAAN'la, KIZILELMA'yla gökyüzüne imzamızı atmışsak inşallah yine Türk milletinin asil gençlerinin imzasını hep birlikte geleceğe atmayı sürdüreceğiz." dedi.