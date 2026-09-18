Bakan Kacır, Diyarbakır'da 551 işyerlik Ergani sanayi sitesinin temelini attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Projeleri açılış-temel atma ve imza töreninde, 551 işyerinden oluşacak Yeni Ergani Küçük Sanayi Sitesi'nin temelini attı. Kacır, yaklaşık 2 milyar liralık yatırım için "Esnafımızı ve sanayicimizi daha güvenli, düzenli ve verimli üretim alanlarıyla buluşturacağız" dedi.

Sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelen Bakan Kacır, Dicle Üniversitesi'ndeki programların ardından Organize Sanayi Bölgesi'ndeki törene geçti. Kacır burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın büyüme ve kalkınma yolculuğunda önemli birer adım olarak gördükleri 20 projeyi hizmete aldıklarını söyledi.

Karacadağ OSB'nin 295 hektarlık altyapı yatırımı hizmete alındı

Kacır, Karacadağ OSB'nin 295 hektarlık altyapı yatırımı ile Diyarbakır OSB'nin 1. ve 2. etabının elektrik altyapısını hizmete aldıklarını duyurdu. Toplam yatırım büyüklüğü 1,5 milyar liraya yaklaşan bu projelerle sanayicilere "daha güvenilir, modern ve üretimin sürekliliğini destekleyen bir altyapı" sunduklarını belirtti.

Son 23 yılda Diyarbakır'a 3 yeni OSB kazandırdıklarını anlatan Kacır, OSB'lerdeki istihdamın 2 binden 28 bine çıktığını, kentteki KOBİ'lere KOSGEB eliyle 6,4 milyar liralık destek sağlandığını ifade etti. Bakan, şehirdeki sanayi sitelerinin altyapı çalışmalarına sağlanan 1,1 milyar liralık finansmanın 5 bin yeni istihdamın önünü açtığını da sözlerine ekledi.

Yatırım teşvik sistemine de değinen Kacır, bu sistemle şehirde gerçekleşecek 177 milyar liralık yatırımın ve 141 binin üzerinde istihdamın önünü açtıklarını, ildeki organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını 14 yıl boyunca Bakanlık olarak karşıladıklarını aktardı.

GAP destekli 8 projenin büyüklüğü 160 milyon lirayı aşıyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin destekleriyle hayata geçecek, toplam yatırım büyüklüğü 160 milyon lirayı aşan 8 proje için protokolleri imzalayacaklarını aktaran Kacır, modern sulama sistemleri, akıllı tarım uygulamaları, zirai karantina altyapısının modernizasyonu, arıcılık, taşlık alanların tarıma kazandırılması ile bilim ve eğitim altyapısının güçlendirilmesini kapsayan projeler için "Diyarbakır'ımızın üretim kapasitesini artıracak, çiftçimizin gelirini ve yerel ekonomimizin dinamizmini büyüteceğiz" ifadesini kullandı.

Konuşmasında Türkiye genelindeki üretim tablosuna da yer veren Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda, dünyada eşine az rastlanır büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. İmalat sanayimizin katma değerini 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine çıkardık" dedi. Bakan, 36 milyar dolar seviyesindeki yıllık ürün ihracatının 280 milyar dolara taşındığını kaydetti.

Törende Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan ve GAP Başkanı Hasan Maral da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.