Bakan Kacır böyle duyurdu: Volkswagen yanlış yaptı başka marka geliyor

Otomotiv sektörüne yeni yatırımlar geleceğinin müjdesini veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. "Manisa'da Volkswagen konusu vardı, Volkswagen yanlış yaptı. Avrupa firmalarının yanı sıra aralarında Çin'in de bulunduğu Uzakdoğu'dan birkaç markayla görüşüyoruz. Yıl bitmeden bunlardan en az birinin yatırım kararını duyurmasını bekliyoruz. Listede Manisa da var" diye konuştu. Kacır, "Uzay teknolojileri, batarya, uçan akıllı mobilite dahil pek çok sektörün fırsat alanları olduğunu belirterek, "Gelecek dönemde her biri Togg büyüklüğünde en az 12 iş hedefliyoruz." dedi.

3 ülkeye hediye TOGG

Togg'un batarya teknolojileri ve otonom sürüşte güçlü olması gerektiğine de dikkati çeken Kacır, 10 yıl içerisinde bu araçların sürücüsüz otomobiller haline geleceğini ifade etti. Bakan Kacır, daha önce Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan'a Togg hediye edildiğini anımsatarak Türkiye'nin ikili ilişkilerinin kuvvetli olduğu dost ülkelerle, yerli otomobili tanıştırmayı sürdüreceklerini bildirdi. Kacır, "Hediyeleri önümüzdeki hafta götüreceğiz. Böylelikle üç ülkeye yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'a Togg hediye edceğiz" dedi.