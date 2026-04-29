Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, 27-30 Mayıs tarihlerindeki Kurban Bayramı için emeklilere verilecek ikramiyenin miktarını açıkladı.

Işıkhan'ın açıklamalarına göre emeklilere bu bayramda da Ramazan bayramında olduğu gibi 4 bin TL ödenecek. Bakan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır" ifadelerini kullandı.